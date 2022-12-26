Мир 26 декабря 2022, 12:58 Глава украинской разведки повесил карту с «расчлененной Россией» Глава ГУР Буданов включил в состав Украины Курскую и Белгородскую области

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Журналистам украинского издания Liga.net во время интервью с главой Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым попалась карта с «расчлененной Россией», сообщило URA.RU. На ней Кубань, Курская и Белгородская области обведены как украинские территории.

На вопрос представителей СМИ, не показывает ли карта планы Киева, глава разведки Украины не стал вдаваться в подробности.

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«Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет», — ответил он.

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Ранее Буданов заявил, что украинские власти собираются возвращать Крым «силой и дипломатией». При этом уточнил, что украинские военные собираются войти в регион «с оружием в руках». Также он сказал, что Украина не отступит от планов вернуть утраченные на момент 1991 года территории.