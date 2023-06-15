15 июня 2023, 21:27
Глава украинской разведки Буданов получил тяжелое ранение
РИА «Новости»: глава ГУР Украины Буданов получил ранение при ударе по штаб-квартире
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской военной разведке.
По данным агентства, речь идет об ударе по военным объектам Киева 29 мая.
Реклама
«Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым», — рассказал источник.
После ранения его извлекли из-под завалов, а затем эвакуировали вертолетом на военную базу Жешув в Польше, а оттуда перевезли в Берлин в госпиталь Минобороны ФРГ. В данный момент глава ГУР находится в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что во время этого ракетного удара в здании находились более 100 украинских военных в высоких чинах, а также 20 американских и британских офицеров. После атаки они спустились в укрытие, однако ракета с проникающей боевой разрушила бункер. После этого началась спасательная операция.
Сервисы по отслеживанию воздушного трафика зафиксировали несколько экстренных вылетов самолетов на границу с Польшей.
Разведка
Киев
Украина
Реклама
Реклама