Мир 15 июня 2023, 21:27 Глава украинской разведки Буданов получил тяжелое ранение РИА «Новости»: глава ГУР Украины Буданов получил ранение при ударе по штаб-квартире YouTube

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской военной разведке.

По данным агентства, речь идет об ударе по военным объектам Киева 29 мая.

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«Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым», — рассказал источник.

После ранения его извлекли из-под завалов, а затем эвакуировали вертолетом на военную базу Жешув в Польше, а оттуда перевезли в Берлин в госпиталь Минобороны ФРГ. В данный момент глава ГУР находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что во время этого ракетного удара в здании находились более 100 украинских военных в высоких чинах, а также 20 американских и британских офицеров. После атаки они спустились в укрытие, однако ракета с проникающей боевой разрушила бункер. После этого началась спасательная операция.

Сервисы по отслеживанию воздушного трафика зафиксировали несколько экстренных вылетов самолетов на границу с Польшей.