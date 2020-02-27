Глава Украинской общины: Зеленскому стоит отказаться от планов на Крым
Руководитель Украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина заявила, что президенту Незалежной Владимиру Зеленскому нужно выбрать другую цель вместо Крыма. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации «Царьграда», Гридчина порекомендовала Зеленскому обратить внимание на граждан его страны.
«Национальной идеей Украины и Зеленского должно стать повышение уровня жизни обнищалых украинцев и их образованности», — подчеркнула глава общины.
По ее мнению, лидеру страны стоит заняться внутренними проблемами. Она добавила, что на Украине до сих пор существует бандитизм и коррупция, а в Донбассе продолжается конфликт.
Гридчина отметила, что полуостров давно превратился в способ «выклянчивания денег у своих западных партнеров», но о нем надо «забыть раз и навсегда».
Ранее Владимир Зеленский признался, что в скором времени Украина не вернет Крымский полуостров.