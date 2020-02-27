Глава Украинской общины: Зеленскому стоит отказаться от планов на Крым

По информации «Царьграда», Гридчина порекомендовала Зеленскому обратить внимание на граждан его страны.

«Национальной идеей Украины и Зеленского должно стать повышение уровня жизни обнищалых украинцев и их образованности», — подчеркнула глава общины.

По ее мнению, лидеру страны стоит заняться внутренними проблемами. Она добавила, что на Украине до сих пор существует бандитизм и коррупция, а в Донбассе продолжается конфликт.

Гридчина отметила, что полуостров давно превратился в способ «выклянчивания денег у своих западных партнеров», но о нем надо «забыть раз и навсегда».

Ранее Владимир Зеленский признался, что в скором времени Украина не вернет Крымский полуостров.