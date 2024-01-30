Мир 30 января 2024, 08:49 Глава украинской общины Крыма заявила о преследовании со стороны киевского режима Гридчина: Киев преследует тех, кто не боится доносить правду о его преступлениях РИА «Новости»

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Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сочла возбуждение против нее уголовного дела на Украине политическим преследованием. Ее слова привело РИА «Новости».

Ранее Генпрокуратура Украины предъявила Гридчиной подозрение по статьям о сотрудничестве с властями России и «оправдании агрессии» против Украины.

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«Режим на Украине продолжил политическое преследование всех, кто не испугался доносить об их преступлениях правду», — сказала она.

Гридчина отметила, что десять лет назад стала гражданкой России и поддерживает выбор жителей Крыма в 2014 году.

«К счастью, я уже вышла из гражданства Украины, которое для всех крымчан было бременем. Сегодня Крым является частью великой страны, этого не смогут изменить маргинализированные украинские структуры», — добавила глава общины.

Британский политолог Александр Меркурис объяснял, почему планы Украины по блокаде Крыма обречены на провал.