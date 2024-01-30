30 января 2024, 08:49
Глава украинской общины Крыма заявила о преследовании со стороны киевского режима
Гридчина: Киев преследует тех, кто не боится доносить правду о его преступлениях
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сочла возбуждение против нее уголовного дела на Украине политическим преследованием. Ее слова привело РИА «Новости».
Ранее Генпрокуратура Украины предъявила Гридчиной подозрение по статьям о сотрудничестве с властями России и «оправдании агрессии» против Украины.
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«Режим на Украине продолжил политическое преследование всех, кто не испугался доносить об их преступлениях правду», — сказала она.
Гридчина отметила, что десять лет назад стала гражданкой России и поддерживает выбор жителей Крыма в 2014 году.
«К счастью, я уже вышла из гражданства Украины, которое для всех крымчан было бременем. Сегодня Крым является частью великой страны, этого не смогут изменить маргинализированные украинские структуры», — добавила глава общины.
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