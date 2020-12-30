Глава украинской общины Крыма раскритиковала идею сделать тему Крыма «адской»

По данным RT, Кулеба ранее заявил, что тема Крыма для России должна стать «адской, а не священной». Также он пообещал, что рано или поздно над Симферополем поднимется украинский флаг.

Гридчина выразила мнение, что его слова не отличаются новизной от предыдущих заявлений украинских политиков.

«Бессмысленная больная фантазия украинских дипломатов, которые всего лишь пытаются отработать подачки западных кураторов», — считает она.

Ранее руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель резко высказался насчет заявления структуры ООН о закрытом доступе на полуостров. Представительница Управления Лиз Троссел обвинила Крым в невозможности представителям организации попасть на его территорию. Ее слова Гемпель назвал «беспрецедентный ложью, которая полностью дискредитирует ООН».