Глава украинской делегации в ПАСЕ признала необходимость диалога с РФ
Свою позицию депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» обозначила в интервью изданию «Левый берег».
«Игнорировать Россию нельзя. Мы должны отстаивать свои интересы, но знать, что происходит», — заметила украинский парламентарий.
Отказ Киева принимать участие в осенней сессии ПАСЕ Ясько объяснила «последовательностью» Украины. В противном случае украинская делегация показала бы, что согласна с «несправедливым процессом по возвращению России».
Украина окончательно отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕПодробнее
Новая делегация Украины в ПАСЕ уже направила официальный отказ от участия в осенней сессии. Сама Елизавета Ясько подчеркнула, что Российская Федерация так и не выполнила требования резолюции ассамблеи, «одобренные в ответ на российскую агрессию против Украины».
Украинская делегация намерена обсудить с партнерами по Европейской ассамблее последствия возвращения России в ПАСЕ.