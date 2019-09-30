Глава украинской делегации в ПАСЕ признала необходимость диалога с РФ

Киев должен поддерживать диалог с Москвой. Отказ от общения не приведет ни к чему хорошему и является неверным решением. Такое мнение высказала глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Свою позицию депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» обозначила в интервью изданию «Левый берег».

«Игнорировать Россию нельзя. Мы должны отстаивать свои интересы, но знать, что происходит», — заметила украинский парламентарий.

Отказ Киева принимать участие в осенней сессии ПАСЕ Ясько объяснила «последовательностью» Украины. В противном случае украинская делегация показала бы, что согласна с «несправедливым процессом по возвращению России».

Украина окончательно отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ Подробнее

Новая делегация Украины в ПАСЕ уже направила официальный отказ от участия в осенней сессии. Сама Елизавета Ясько подчеркнула, что Российская Федерация так и не выполнила требования резолюции ассамблеи, «одобренные в ответ на российскую агрессию против Украины».

Украинская делегация намерена обсудить с партнерами по Европейской ассамблее последствия возвращения России в ПАСЕ.