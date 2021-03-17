Глава украинского Минкульта обвинил РФ в проблемах с вакциной AstraZeneca в ЕС

Министр культуры Украины Александр Ткаченко нашел «российский след» в проблемах вакцины от коронавируса фирмы AstraZeneca в странах ЕС. Об этом сообщила «Политика сегодня».

По мнению украинского министра, приостановка вакцинации AstraZeneca в некоторых европейских странах может быть вызвана массовой информационной кампанией, которую «развернула» против препарата Россия. «Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение „Спутника“», — написал Ткаченко в своем Telegram-канале.