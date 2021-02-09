Глава Туркменистана потребовал новых спектаклей о счастливой жизни

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов отчитал министра культуры Атагелди Шамырадова из-за того, что в театрах не ставят новых спектаклей о счастливой жизни народа. Об этом сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

Бердымухамедов в минувшее воскресенье в ходе рабочего совещания, на котором обсуждались вопросы культурной сферы, объявил строгий выговор главе Минкульта из-за того, что в театрах не ставят новые спектакли, воспевающие «счастливую жизнь народа» и «нынешние успехи». Глава Туркменистана выразил недовольно и тем, что коротких пьес об этом тоже мало. Он заявил, что это говорит о низком уровне театральной режиссуры, потребовав исправить ситуацию в самые кратчайшие сроки.

Кроме того, Бердымухамедов потребовал обеспечить достойное освещение 30-летия независимости страны. Он обратился к главе комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии, а также руководителям телеканалов, распорядившись регулярно выпускать в эфир передачи, приуроченные к знаковой дате.

В Туркменистане в январе объявили о начале испытаний российской вакцины от коронавируса. Туркмения стала первой страной в Центральной Азии, в которой зарегистрировали препарат «Спутник V».