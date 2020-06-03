Глава Туркмении открыл памятник велосипеду. Фото

Необычное событие, посвященное спорту, произошло в Ашхабаде. Там открыли памятник велосипеду. В торжественной обстановке это сделал лидер страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Это мероприятие приурочено ко Всемирному дню велосипеда. Об этом сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ). На фото видно, что памятник представляет из себя сложную конструкцию, ее центром стал глобус. На его оси находится несколько позолоченных фигурок велосипедиста, а внизу стоят верблюды.

Источник фото: Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ)

Глава государства дал старт массовому велопробегу, а потом поехал во главе колонны.

Интернет-газета turkmenistan.ru написала, что Международный союз велосипедистов (UCI) наградил Бердымухамедова «высшей наградой союза за неоценимый вклад в развитие мирового велоспорта» и его популяризацию.

Ранее издание «Туркменистан сегодня» рассказала о том, как Бердымухамедов инспектировал стройку. Ее затеяли после того, как в 2018 году утвердили Всемирный день велосипеда. Это предложение озвучил сам президент Туркмении на 72-й сессии Генассамблеи ООН в 2018 году.

Туркмения — это та самая страна, где власти запретили упоминать своим гражданам слово «коронавирус». По официальным данным, там не выявили ни одного случая.

Интересно, что Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 500 тысяч долларов на профилактические меры для защиты жителей Туркмении от коронавирусной инфекции. Об этом сообщило американское посольство в Ашхабаде.