Глава Туркмении и вице-премьер России провели переговоры в Ашхабаде

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и российский вице-премьер Алексей Оверчук встретились в Ашхабаде и обсудили сотрудничество между странами. Об этом сообщил ТАСС.

По данным RT, были названы ключевые направления. Это торгово-экономическая и топливно-энергетическая сферы, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, транспортная и другие сферы.

«Мы со своей стороны будем усиленно трудиться над реализацией этих установок, чтобы отношения становились еще более прочными», — заявил Оверчук.