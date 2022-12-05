05 декабря 2022, 16:31
Глава турецкого МВД заявил, что Европа сдалась в борьбе с наркотиками
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обозначил, что европейские страны сдались в борьбе с наркотическими веществами. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.
«Мы хотим ликвидировать механизмы продажи наркотиков. Европа сдалась в борьбе с наркотиками», — подчеркнул Сойлу.
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Он заметил, что почти в каждой европейской стране наркотики либерализованы. Там открыты наркомагазины, и это, по словам турецкого министра, стимулирует рост предложения наркотиков, применяя контролируемый механизм. Глава ведомства назвал Турцию «примером для всего мира в борьбе с поставками наркотиков».
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