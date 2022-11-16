Мир 16 ноября 2022, 08:56 Глава ЦРУ заверил Зеленского в готовности США помогать Украине WP: глава ЦРУ Бернс подтвердил Зеленскому готовность США помогать Украине YouTube

Читать 360tv в

Глава американского ЦРУ США Уильям Бернс 15 ноября встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями разведки из этой страны. Об этом сообщили журналисты издания The Washington Post. Они получили эту информацию из своих источников.

Встреча прошла в Киеве.

Реклама

«Бернс подчеркнул приверженность США оказанию поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии», — сообщил информатор WP.

Реклама

Также он рассказал, что глава ЦРУ поделился с другими участниками встречи деталями беседы с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Она также прошла 15 ноября, но в Анкаре. Также Бернс сообщил Зеленскому, что США предостерегли эту страну от использования ядерного оружия и проинформировали о недопустимости запуска таких боеприпасов.

Ранее сообщалось, что эскалация конфликта стала основной темой переговоров Бернса и Нарышкина, сообщил RT. В ходе этой встречи представителю России также рассказали о риске усугубления ситуации в сфере стратегической стабильности.