16 ноября 2022, 08:56
Глава ЦРУ заверил Зеленского в готовности США помогать Украине
WP: глава ЦРУ Бернс подтвердил Зеленскому готовность США помогать Украине
Глава американского ЦРУ США Уильям Бернс 15 ноября встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями разведки из этой страны. Об этом сообщили журналисты издания The Washington Post. Они получили эту информацию из своих источников.
Встреча прошла в Киеве.
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«Бернс подчеркнул приверженность США оказанию поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии», — сообщил информатор WP.
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Также он рассказал, что глава ЦРУ поделился с другими участниками встречи деталями беседы с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Она также прошла 15 ноября, но в Анкаре. Также Бернс сообщил Зеленскому, что США предостерегли эту страну от использования ядерного оружия и проинформировали о недопустимости запуска таких боеприпасов.
Ранее сообщалось, что эскалация конфликта стала основной темой переговоров Бернса и Нарышкина, сообщил RT. В ходе этой встречи представителю России также рассказали о риске усугубления ситуации в сфере стратегической стабильности.
Разведка
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Владимир Зеленский
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