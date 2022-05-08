Глава ЦРУ призвал не смотреть на Россию при расширении НАТО

США и их союзники должны серьезно относиться к заявлениям РФ о недопустимости расширения НАТО, однако это не должно стать сдерживающим фактором в вопросе принятия новых членов Альянса, таких как Финляндия и Швеция. Такое мнение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе дискуссии на площадке газеты Financial Times.

«Нам следует серьезно относиться к тем вопросам, которые поднимает [Россия], однако ничто из этого не будет сдерживающим фактором в случае, если Финляндия и Швеция будут двигаться по пути вступления в НАТО, а Альянс примет решение о своем расширении», — сказал Бернс.

Бернс также подчеркнул, что в итоге решение о вступлении в НАТО остается за кандидатами и членами Альянса.

Финляндия и Швеция подняли вопрос о возможности вступления в НАТО после многолетнего нейтралитета на фоне российской спецоперации на Украине. В ответ на это генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть эти страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. Представитель США при НАТО Джулиан Смит также заявила, что Штаты приветствовали бы присоединение двух стран к военному блоку.

При этом в РФ заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию и расширение организации не принесет безопасности Европе.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО осознанно не является стороной конфликта на Украине, хоть и поддерживает страну. При этом члены Альянса должны сделать все для того, чтобы конфликт не перекинулся на другие страны.