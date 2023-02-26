Мир 26 февраля 2023, 13:57 Глава ЦРУ пожаловался на дерзость руководителя СВР Нарышкина Глава ЦРУ Бернс пожаловался на вызывающее отношение руководителя СВР Нарышкина Пресс-служба Кремля

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Глава ЦРУ Уильям Бернс пожаловался, что руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин вел себя высокомерно на их встрече осенью прошлого года. Заявление прозвучало в программе Face the Nation на канале CBS. Бернс назвал встречу «довольно удручающей».

«Было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия», — отметил Бернс.

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Он предположил, что это отражает «собственное мнение Путина», его веру в то, что ВС России могут «размолоть украинцев» и измотать Запад и в итоге «наступит политическая усталость».

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При этом недавно сам Сергей Нарышкин в беседе с журналистами заметил, что украинцы — обычные люди, которые стали жертвами агрессивной политики Запада и хотят мирной жизни, в то время как Соедиенные Штаты и их союзники желают как раз воевать с Россией. РФ не намерена вести боевые действия «до последнего украинца», подчеркнул глава СВР.

По данным СМИ, Сергей Нарышкин и Уильям Бернс встретились в Анкаре 14 ноября.