26 февраля 2023, 13:57
Глава ЦРУ пожаловался на дерзость руководителя СВР Нарышкина
Глава ЦРУ Бернс пожаловался на вызывающее отношение руководителя СВР Нарышкина
Глава ЦРУ Уильям Бернс пожаловался, что руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин вел себя высокомерно на их встрече осенью прошлого года. Заявление прозвучало в программе Face the Nation на канале CBS. Бернс назвал встречу «довольно удручающей».
«Было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия», — отметил Бернс.
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Он предположил, что это отражает «собственное мнение Путина», его веру в то, что ВС России могут «размолоть украинцев» и измотать Запад и в итоге «наступит политическая усталость».
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При этом недавно сам Сергей Нарышкин в беседе с журналистами заметил, что украинцы — обычные люди, которые стали жертвами агрессивной политики Запада и хотят мирной жизни, в то время как Соедиенные Штаты и их союзники желают как раз воевать с Россией. РФ не намерена вести боевые действия «до последнего украинца», подчеркнул глава СВР.
По данным СМИ, Сергей Нарышкин и Уильям Бернс встретились в Анкаре 14 ноября.
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