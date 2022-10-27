Глава ЦРУ посещал Украину для встреч с Зеленским | 360°

Мир 27 октября 2022, 01:14 Глава ЦРУ посещал Украину для встреч с Зеленским CNN: глава ЦРУ Бернс посещал Украину в октябре для встреч с президентом страны Зеленским Pxhere

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В октябре глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Украину для встречи украинским лидером Владимиром Зеленским, а также другими госслужащими. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Директор ЦРУ Билл Бернс путешествовал на Украину ранее в этом месяце для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и другими госслужащими», — указано в материале.

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Бернс, как следует из данных телеканала, обсуждал дальнейшую поддержку украинского режима со стороны Вашингтона. Источник CNN сообщил, что, находясь там, глава ЦРУ подчеркнул готовность США предоставлять помощь Украине, «включая продолжающийся обмен разведывательной информацией».

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Ранее в своем выступлении по видеосвязи на международной конференции в Берлине Зеленский снова попросил денег у Запада на восстановление страны. Он заявил, что пока для начала проведения работ не получил «ни цента».

Стоимость самих работ, по предварительным оценкам, составит 17 миллиардов долларов. Едва ли Украина получит такую сумму, но в том случае, если Запад даже и поможет, украинцам придется расплачиваться за это долгие годы.