Глава ЦРУ подверг критике утечки в СМИ о передаче разведданных Украине

«Безответственными и опасными» назвал директор ЦРУ Уильям Бернс утечки в СМИ информации, касающейся обмена разведданными между США и Украиной. Он также отметил, что недооценка возможностей непосредственно украинской разведки якобы является большой ошибкой. Его слова привел ТАСС.

«Я абсолютно согласен с тем, что это безответственно, очень рискованно и опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка в частной беседе или публичные разговоры о конкретных разведывательных вопросах», — сказал он.

Бернс также подчеркнул, что недооценка «значительных возможностей в плане разведки самих украинцев» является большой ошибкой.

«Это их страна. У них гораздо больше информации, чем у нас», — сказал директор ЦРУ.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Вашингтон тайно передает Киеву данные о событиях на поле боя в режиме «реального времени». Как стало известно изданию, Украина объединила американские данные с собственной разведывательной информацией «для проведения артиллерийских обстрелов и других атак».

Кроме того, источник CNN заявил, что американская разведка предоставила Украине данные о местонахождении крейсера «Москва» в день, когда на нем случился пожар.

В этой связи президент США Джо Байден потребовал от спецслужб и Пентагона остановить утечки в прессу информации о разведывательной помощи, оказываемой Украине.