Мир 12 апреля 2023, 16:17 Глава ЦРУ оценил готовность Путина к переговорам по Украине Глава ЦРУ Бернс: Россия удвоила усилия в украинском конфликте РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин несереьзно относится к вероятным переговорам по украинскому конфликту. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, его слова привел CNN.

«Путин удвоил свои усилия в этом конфликте вместо того, чтобы отступить. Нам кажется, что Россия на этом этапе не готова вести серьезные переговоры по украинскому кризису», — сказал он.

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Глава ЦРУ отметил высокую важность запланированного наступления украинских военных, заявив, что «на карту поставлено очень многое».

«Путин полагает, что способен сокрушить нынешние власти Украины и западные страны», — заключил Бернс.

Ранее нейросеть ChatGPT создала план мирного урегулирования украинского конфликта. Одним из обязательных условий стал вывод воинских подразделений с территории Украины, писал RT.

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «360» назвал этот план глупым. Он подчеркнул, что у России есть главное требование — капитуляция Украины.