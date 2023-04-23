Мир 23 апреля 2023, 12:08 Глава ЦРУ отчитал Зеленского из-за запредельной коррупции — Херш Журналист Херш: глава ЦРУ Бернс отчитал Зеленского из-за коррупции украинских чиновников Flickr

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Глава ЦРУ Уильям Бернс отчитал президента Украины Владимира Зеленского за новые автомобили Mercedes, на которых чиновники и генералы передвигаются по Киеву. Об этом журналист Сеймур Херш рассказал в программе Going Underground, ее отрывок опубликовали в Telegram-канале RT.

По словам лауреата Пулитцеровской премии, американская сторона уличила в коррупции 35 украинских чиновников, пофамильный список был передан властям Украины. После этого 10 человек были уволены.

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Херш отметил, что коррупция в украинском правительстве «просто запредельная». Этим фактом недовольны в Соединенных Штатах и начинают злиться на Зеленского, так как он «прикарманивает слишком много» и «забирает себе больше».

Ранее лауреат Сеймур Херш рассказал о хищении Зеленским и его окружением 400 миллионов долларов, выделенных западными партнерами Украине для закупки дизельного топлива. В связи с этим французский политик Филиппо предрек президенту Украины сложные времена.