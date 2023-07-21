Мир 21 июля 2023, 05:25 Глава ЦРУ назвал ожидаемыми медленные темпы контрнаступления Украины Директор ЦРУ Бернс заявил, что медленные темпы контрнаступления ВСУ не должны удивлять Официальный сайт президента Украины

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Медленные темпы контрнаступления украинских военных не должны вызывать удивления. Об этом заявил директор ЦРУ США Уильям Бернс. Его слова привел ТАСС.

На организованном Аспенским институтом форуме по безопасности главе ЦРУ задали вопрос о темпах наступления ВСУ.

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«На мой взгляд, никого не должно удивлять, что контрнаступление — это тяжелая задача. Наступать намного сложнее, чем обороняться», — ответил Бернс.

По его словам, у российских военных было несколько месяцев на подготовку не только долговременной обороны в Запорожье, но и довольно обширных и плотных минных полей.

«Так что это займет некоторое время, и добиться прогресса будет непросто», — подытожил Бернс.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее признал, что контрнаступление украинских военных будет долгим и сложным. Сейчас, как отметил политик, ситуацию осложнили заминированные территории, а также проблемы с логистикой.

При этом главком ВСУ Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, доложил ему о том, что украинские военные «на нескольких направлениях имеют успехи».