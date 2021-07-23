Глава ЦРУ Бернс сказал о причастности России к отравлению американских дипломатов на Кубе

Американские власти до сих пор не установили причину недомоганий, которые испытывали их госслужащие в некоторых странах в последние годы. Директор ЦРУ Уильям Бернс не исключил, что Россия может быть связана с так называемым гаванским синдромом.

В интервью Национальному общественному радио США (NPR) он отметил свое намерение разобраться, что же являлось причиной недомоганий. По его словам, зафиксирована пара сотен случаев с 2016 года. Его спросили, может ли Россия быть причастна к этой истории.

«Может быть, но, честно говоря, я не могу, я не хочу предполагать, пока мы не сделаем более окончательные выводы о том, кто это может быть. Но здесь есть ряд возможностей», — ответил Бернс.

Он добавил, что в ЦРУ выяснением причин недомоганий занимается очень сильная команда. Глава ведомства подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию, что эту группу возглавляет очень опытный старший сотрудник, который в свое время занимался поиском лидера террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена.

Более 40 американских дипломатов с ноября 2016 года пострадали в результате некоего внешнего воздействия. В прессе его назвали акустическими атаками. Из-за них в сентябре 2017 года Штаты отозвали на родину 60% сотрудников посольства США в Гаване. Позже потребовали от Кубы уменьшить на 15 человек численность дипломатической миссии в Вашингтоне.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная на территории России.