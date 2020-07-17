Глава ЦИК Белоруссии рассказала о «демонизации» ее образа

«Демонизация личности не соответствует действительности. Центральная комиссия и Лидия Ермошина вообще ничего не считают. Мы сводим результат, который считают в участковых комиссиях. В участковых комиссиях работают честные люди, которые, в основном, учат детей этих самых избирателей», — сказала глава белорусской комиссии.

Также она заявила, что не собирается уходить в отставку раньше срока, а вопрос с ее преемником пока не поднимался.

В этом же интервью Ермошина пожаловалась на сложности во время избирательной кампании президента. Она считает, что жители Белоруссии выходят на акции протеста по указке специально обученных людей.

Лидия Ермошина занимает пост главы Центризбиркома Белоруссии уже 26 лет.