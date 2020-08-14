Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что обращение Тихановской было записано в ее кабинете

Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что первое обращение кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, в котором она призывает сограждан прекратить протестные выступления, было записано в ее кабинете.

Об этом Лидия Ермошина рассказал в интервью сайту kp.by. Она уточнила, что видеообращение записывалось в ее кабинете, но без нее.

«Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла», — рассказал глава ЦИК.

Обращение Тихановской к белорусам появилось 11 августа. Она прочитала текст заявления, не поднимая глаз, и призвала протестующих прекратить акции.

Физиономист Светлана Филатова заявила, что Тихановская находилась под давлением и записала обращение не по своей воле.