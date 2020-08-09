Глава ЦИК Белоруссии назвала оппозицию тоталитарной сектой

«Сразу могу сказать гражданам, что это отнюдь не борцы за демократию, как они думают. Это люди, которые наняты штабом криминального банкира», — заявила Ермошина.

Руководитель республиканского ЦИК добавила, что оппозиционеры, как сектанты, «вербуют своих адептов» в транспорте, на улицах и на входе на избирательный участок.

«Грубо, нагло, агрессивно проводится, по сути дела, агитация. Никакого инакомыслия, только одно», — поделилась своими наблюдениями Ермошина. Она подчеркнула, что нынешние кандидаты не равны «по уровню», пишет «Русская планета».

9 августа в Белоруссии проходят выборы президента. В гонке за пост главы Белорусского государства участвуют пять кандидатов, включая действующего лидера республики Александра Лукашенко. Он уже проголосовал на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.

«360» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов в Белоруссии.