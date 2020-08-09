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    09 августа 2020, 11:25

    Глава ЦИК Белоруссии назвала оппозицию тоталитарной сектой

    Андрей Иванов

    Белорусские оппозиционеры перед выборами действуют не как борцы за демократию, а как члены тоталитарной секты, «нанятые штабом криминального банкира». Об этом заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1».
    Глава ЦИК Белоруссии назвала оппозицию тоталитарной сектой

    «Сразу могу сказать гражданам, что это отнюдь не борцы за демократию, как они думают. Это люди, которые наняты штабом криминального банкира», — заявила Ермошина.

    Руководитель республиканского ЦИК добавила, что оппозиционеры, как сектанты, «вербуют своих адептов» в транспорте, на улицах и на входе на избирательный участок.

    «Грубо, нагло, агрессивно проводится, по сути дела, агитация. Никакого инакомыслия, только одно», — поделилась своими наблюдениями Ермошина. Она подчеркнула, что нынешние кандидаты не равны «по уровню», пишет «Русская планета».

    9 августа в Белоруссии проходят выборы президента. В гонке за пост главы Белорусского государства участвуют пять кандидатов, включая действующего лидера республики Александра Лукашенко. Он уже проголосовал на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.

    «360» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов в Белоруссии.

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