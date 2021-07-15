Глава ЦИК Армении попал в больницу с инфарктом

Вечером 14 июля был госпитализирован с острым инфарктом миокарда глава Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян. На скорой его доставили в кардиологический центр «Норк-Мараш». Глава ЦИК был прооперирован. По некоторым данным, врачи провели стентирование.

Об этом сообщил сам Мукучян изданию Sputnik Армения. Сейчас его уже перевели в обычную палату. Мужчина чувствует себя хорошо.

Днем 14 июля глава ЦИК участвовал в заседании Конституционного суда, где выступал с речью по иску оппозиции, которая просила признать результаты выборов недействительными.

27 июня ЦИК Армении подвел окончательные итоги парламентских выборов и объявил о победе партии «Гражданский договор», которую возглавляет премьер республики Никол Пашинян. За нее проголосовали 688 761 человек, это 53,91%.