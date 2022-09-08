Церковь Англии начала молебен о здоровье Елизаветы II | 360°

Мир 08 сентября 2022, 18:53 Поделиться Telegram

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Viber Церковь Англии начала молебен о здоровье Елизаветы II Архиепископ Уэлби сказал, что за Елизавету II молится вся Великобритания и Церковь Англии РИА «Новости»

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Духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что молится за королеву Великобритании Елизавету II. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, за королеву молится вся Великобритания.

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«Сегодня мои молитвы, молитвы членов Церкви Англии и всей страны с Ее Величеством королевой», — написал Уэлби.

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Также он вознес просьбы о придании сил самой Елизавете II и членам монаршей семьи. Также он упомянул и тех, кто ухаживает за королевой.

Об ухудшении здоровья Елизаветы II стало известно днем 8 сентября из сообщения представителей Букингемского дворца. Они сообщили, что врачи обеспокоены состоянием королевы и рекомендовали ей остаться под медицинским наблюдением.

К месту нахождения Елизаветы II уже выехали члены монаршей семьи, включая ее внука Гарри и Меган Маркл.

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