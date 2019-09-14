Глава киностудии The Walt Disney Company Роберт Айгер 10 сентября вышел из состава совета директоров компании Apple. Он решил не работать с технологическим гигантом, запускающим сервис потокового видео Apple TV+.

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Как сообщил журнал The Hollywood Reporter, сервис начнет работу 1 ноября и станет конкурентом видеосервиса потокового вещания Disney+, который будет доступен с 12 ноября.

«Я очень уважаю Тима Кука, его команду в Apple и моих коллег по совету. Apple — одна из самых уважаемых компаний в мире, известная качеством и целостностью своих продуктов и своих сотрудников, и я горжусь, что был членом совета директоров компании», — заявил Айгер.

В ответном заявлении руководство компании Apple заявило, что ожидает продолжения отношений с Disney.

«Боб был образцовым членом совета директоров почти восемь лет, и пока он возглавлял Disney, он был одним из самых надежных деловых партнеров Apple. Он преданный, дальновидный генеральный директор и образец для подражания целого поколения бизнес-лидеров», — сказано в заявлении.

В технологической компании признали, что им будет очень не хватать Айгера, ставшего настоящим другом, но они уважают его решение.