Глава Таджикистана заявил о планах Запада по дестабилизации ситуации в Центральной Азии

Различные силы продолжают обдумывать планы по дестабилизации ситуации в регионе Центральной Азии. Такое заявление сделал президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время выступления на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.

«Последние события в наших странах свидетельствуют, что различные силы все еще продолжают вынашивать планы по дестабилизации региона», — заявил он. Его слова передал ТАСС.

По его словам, определенные силы с помощью соцсетей продолжают пытаться вовлечь людей в акции протеста.

Весной 2022 года в Таджикистане прошли акции протеста. Во время одного из таких мероприятий в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области погиб один человек. Люди требовали отставки мэра Ризо Назарзоду и губернатора Алишера Мирзонабота.

Также в этот период стало известно, что в стране формируется Вооруженное крыло оппозиции (ВКО). Оппозиционеры признали неэффективность «только политических методов борьбы» и заявили о переходе к военным методам.