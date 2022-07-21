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    21 июля 2022, 09:55

    Глава Таджикистана заявил о планах Запада по дестабилизации ситуации в Центральной Азии

    Президент Рахмон: планы по дестабилизации Центрально-Азиатского региона обсуждают в мире

    Наза Салех Захи

    Различные силы продолжают обдумывать планы по дестабилизации ситуации в регионе Центральной Азии. Такое заявление сделал президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время выступления на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.

    «Последние события в наших странах свидетельствуют, что различные силы все еще продолжают вынашивать планы по дестабилизации региона», — заявил он. Его слова передал ТАСС.

    По его словам, определенные силы с помощью соцсетей продолжают пытаться вовлечь людей в акции протеста.

    Весной 2022 года в Таджикистане прошли акции протеста. Во время одного из таких мероприятий в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области погиб один человек. Люди требовали отставки мэра Ризо Назарзоду и губернатора Алишера Мирзонабота.

    Также в этот период стало известно, что в стране формируется Вооруженное крыло оппозиции (ВКО). Оппозиционеры признали неэффективность «только политических методов борьбы» и заявили о переходе к военным методам.