Глава СВР предупредил о готовящейся провокации в Белоруссии

Он отметил, что для организации провокации участники заговора готовятся арестовать, ранить или убить одного из авторитетных священников Римской Католической церкви. При этом вину за это они переложат на властей Белоруссии.

По словам Нарышкина, за организацией этой провокации стоят США.

«Расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах», — заявил он.

Как сообщил «Царьград», глава СВР отметил, что организация конфликта на религиозной почве приведет к столкновению проживающих в Белоруссии католиков и православных.

О том, что за несанкционированными акциями в Белоруссии стоят США ранее заявил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что они действуют через своих европейских сателлитов, куда он включил Чехию, Польшу, Литву и Украину. По словам белорусского лидера, эти провокации готовились на протяжении 10 лет. Через день после своего заявления он объявил о закрытии границ с Польшей и Литвой и усилении военной группировки на границе с Украиной.

Протесты в Белорусии продолжаются уже второй месяц. На улицы жители вышли после президентских выборов. Сторонники оппозиции не согласились с результатами голосования. Власти страны считают, что за организацией несанкционированных протестов стоят внешние силы.