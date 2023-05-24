Мир 24 мая 2023, 16:17 Глава СВР послал англосаксов к их «старому приятелю дьяволу» Глава СВР Нарышкин назвал США и Великобританию старыми приятелями дьявола РИА «Новости»

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Руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей по безопасности посоветовал англосаксам «убираться к дьяволу, своего старому приятелю». Об этом сообщил ТАСС.

Таким выражением глава ведомства кратко прокомментировал сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.

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«Им, англосаксам, можно дать совет, чтобы занимались своими гражданскими внутренними конфликтами. Либо еще лучше — убираться к дьяволу, их старому приятелю», — сказал он.

Нарышкин отметил, что англосаксонским структурам поставили задачу помешать диалогу между Саудовской Аравией и Ираном, дискредитирую роль Китая в качестве посредника.

«В мировом информационном пространстве уже хорошо видны следы этой деструктивной работы», — добавил директор службы.

Также глава СВР подчеркнул, что в укреплении безопасности на Ближнем Востоке играет важная роль нормализация саудовско-иранских отношений.

Ранее Нарышкин уличил Запад в планах развернуть информационную войну против России из-за собственных неудач на Ближнем Востоке.