Мир 27 февраля 2023, 12:18 Глава СВР Нарышкин удивился словам руководителя ЦРУ Бернса о своей «дерзости» Глава СВР Нарышкин объяснил выражением мнения россиян поведение на встрече с главой ЦРУ РИА «Новости»

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Выражение мнения российского народа стало основой переговорной позиции руководителя Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина на переговорах с главой ЦРУ Уильямом Бернсом на осенней встрече в Стамбуле. Как сообщил ТАСС, так Нарышкин оценил заявления американского коллеги о своем «дерзком поведении».

Нарышкин подчеркнул, что его удивили подобные слова Бернса. Он заметил, что в своей оценке выражал не собственное мнение, а позицию всех россиян.

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«Я в этой беседе, в этих переговорах опирался не только на свое мнение, не столько даже на свое мнение, а на мнение многомиллионного народа России», — заявил глава СВР.

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Глава ЦРУ Уильям Бернс назвал «дерзкой и высокомерной» позицию главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина на переговорах в Стамбуле в ноябре 2022 года.

По его словам, собеседник придерживался позиции, что российская армия способна «размолоть» украинцев и добиться «политической усталости» стран Запада от поддержки ВСУ. Саму встречу Бернс оценил как довольно удручающую.