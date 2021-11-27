Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что вторжения России на Украину не будет. По его словам, это «пропагандистская акция Госдепа США». Об этом он сообщил на телеканале «Россия 1».

«Вообще все, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция Госдепа США», — считает Нарышкин.

Он добавил, что Госдеп нарочно раздувает эту тему. Также он считает, что Россия должна вести себя спокойно, но быть готовой к обороне в условиях попыток США спровоцировать Украину на обострение конфликта в Донбассе.

«Цель — попытаться толкнуть такую малоконтролируемую киевскую власть с новой силой разжечь тот конфликт, который, собственно, происходит на востоке Украины. Причем для Соединенных Штатов Америки Украина — это такой во всем, во всей этой истории расходный материал», — считает Нарышкин.

Также он отметил, что таким образом Штаты могут подталкивать Украину к нападению на Донбасс.