Глава стройфирмы потратил $10 млн на премии работникам. Их реакцию сняли на видео

На появившемся видео с места событий можно увидеть, как сотрудники компании получили красные конверты. Выступающий со сцены директор фирмы заявил, что в качестве премии за отличную работу каждый получает по 50 тысяч долларов. Для многих премия оказалась неожиданностью, что часть зрителей разрыдалась.

Премию сотрудники получили после того, как компания смогла построить 20 миллионов квадратных футов (61 миллион квадратных метров) недвижимости в восьми штатах.

«Чтобы отпраздновать достижение нашей цели, мы хотели наградить наших сотрудников таким образом, чтобы это оказало значительное влияние на их жизнь», — заявил Эдвард Сент-Джон.

Он поблагодарил своих подчиненных за усердную работу и преданность своему делу. Он пояснил, что не смог придумать способа показать, как он ценит всех.

Компания St. John Properties, Inc основана в 1971 году и начинала как небольшая девелоперская организация. Со временем она выросла в одну из крупнейших и наиболее успешных частных компаний в сфере коммерческой недвижимости в Центральной Атлантике.