Глава спецслужбы ФРГ обвинил Россию в фейках о дефиците газа

Российская пропаганда использует энергетический кризис для распространения фейковых новостей и раскола немецкого общества. Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV) Томас Хальденванг в статье Der Handelsblatt.

«Россия использует такие инструменты, как кибератаки и дезинформация, в качестве гибридных рычагов для разделения общества в Германии. <…> Цель — использовать недовольство и нарастающие проблемы в повседневной жизни населения, чтобы в долгосрочной перспективе подорвать доверие к государству, правительству и демократии», — сказал он.

По данным Кельнского федерального управления, россияне якобы пытаются разжечь опасения по поводу угрожающей нехватки газа или продовольствия в Германии с помощью «целенаправленного распространения ложной информации».

Фоном для этих сообщений стала неопределенность в вопросе поставок газа. Томас Хальденванг признал, что власти опасаются протестов, однако пока нападений на газовые терминалы и другие объекты критической инфраструктуры, антигосударственных акций и массовых беспорядков с применением насилия не было.