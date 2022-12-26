Мир 26 декабря 2022, 14:49 Глава СПЧ назвал ограничения свободы слова в России ничтожными по сравнению с западными Глава СПЧ Фадеев: ограничения свободы слова в России не сравнятся с западными Unsplash

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Ограничения свободы слова в России минимальны по сравнению с теми, что есть на Западе даже при отсутствии официальной цензуры по теме спецоперации. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

«Мы жалуемся на то, что у нас происходит. <…> Но у нас ограничений минимум по сравнению с тем, что мы наблюдаем на Западе. <…> Там ведь жесткая цензура», — процитировало его РИА «Новости».

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Фадеев добавил, что в европейских странах нет военного положения, которое закономерно предполагало бы военную цензуру, однако он лично знает западных журналистов, которые «не могут донести ту информацию, которую считают нужным», подвергаются репрессиям, увольнениям, их даже сажают в тюрьму.

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Ранее стало известно, что Молдавия прекратила транслировать шесть каналов за освещение событий на Украине. Действие лицензий этих СМИ приостановили. Каналы пропускали в эфир российские передачи и находились в оппозиции по отношению к действующей власти. Союз журналистов России в связи с этим указал на неприемлемое ограничение свободы слова и распространения информации.