Глава SpaceX Илон Маск рассказал об инопланетянах около Земли

«Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков». — заявил Маск.

Илон Маск обозначил сроки первого полета корабля Starship Подробнее

По его словам, он и сам хотел бы наверняка знать, существуют ли инопланетяне. Но пока никаких признаков, что кроме нас в Галактике существует и другая, инопланетная разумная жизнь, нету. На инопланетную тему Маск поразмышлял на стартовой площадке, где уже установлена полностью собранная ракета Starship. Сайт SpaceX транслировал мероприятие.

Между тем Маск напомнил землянам, что у них осталось в обрез времени, чтобы спастись. Вот-вот нашу планету уничтожит раскалившееся и разбухшее во много раз Солнце — следовательно, нужно успеть отыскать другую пригодную к жизни планету, где будет безопаснее, куда не доберется разъяренное светило и куда можно будет переселиться всей Землей. До космической катастрофы остались какие-то семьсот миллионов лет.