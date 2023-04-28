Мир 28 апреля 2023, 13:16 Глава совета управляющих корпорации «Би-би-си» ушел в отставку из-за скандала Глава совета управляющих корпорации «Би-би-си» Шарп ушел в отставку после расследования РИА «Новости»

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Председатель совета управляющих вещательной корпорации «Би-би-си» Ричард Шарп подал в отставку. Такое решение он принял на фоне коррупционного скандала с участием Бориса Джонсона, сообщил ТАСС со ссылкой на обнародованное заявление Шарпа.

Расследование, которое упомянул Шарп, вел адвокат Адам Хеппинстолл. Юрист пришел к выводу, что председатель совета управляющих корпорации нарушил кодекс назначения на общественные должности.

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По информации издания The Sunday Times, Шарпа, в прошлом работавшего банкиром в Goldman Sachs, в конце 2020 года вовлекли в поиски гаранта для кредита в размере 800 тысяч фунтов стерлингов для Бориса Джонсона, занимавшего тогда пост премьер-министра.

Потребность в кредите возникла из-за больших расходов Джонсона в связи с его разводами, необходимостью содержать детей, а также ремонтными работами в канцелярии на Даунинг-стрит.

Вскоре после этого кандидатуру Шарпа одобрили на пост председателя совета управляющих «Би-би-си».