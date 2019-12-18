Глава Совбеза России заявил о готовящемся вторжении боевиков в Центральную Азию

Такое заявление Патрушев сделал на встрече секретарей Совбезов и советников по национальной безопасности по Афганистану в Тегеране.

По информации Daily Storm, секретарь отметил, что боевики планирую создать в азиатских странах так называемый Великий Хорасан.

«Основные усилия игиловцы* сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков, для противодействия талибам и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан», — уточнил он.

По словам Патрушева, в настоящее время в Афганистане находится от 2,5 до четырех тысяч террористов. Основная часть располагается на востоке Афганистана.

«Приоритетными целями игиловцев*, по имеющейся информации, могут стать объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане», — заметил глава Совбеза.

Ранее пятерых членов ИГ* задержали в Москве. Они планировали теракты.

* «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.