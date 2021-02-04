Главу популярной у сторонников Трампа соцсети уволили

Об этом говорится в письме Матце сотрудникам Parler, которое оказалось в распоряжении Fox News. Совет директоров уволил его еще 29 января.

Матце заявил, что за последние несколько месяцев столкнулся с постоянным сопротивлением своему видению продукта.

«Я работал бесконечно много часов и вел постоянные битвы, чтобы запустить Parler, но на данный момент будущее соцсети больше не в моих руках», — подчеркнул он.

В разговоре с агентством Reuters Матце подтвердил содержание текста письма. По его словам, сейчас Parler возглавил исполнительный комитет, состоящий из двух человек.

Социальная сеть Parler была придумана в 2018 году и называла себя «Twitter без цензуры». После результатов выборов президента США 2020 года приложение получило популярность у американских ультраправых активистов и на некоторое время было самым скачиваемым в американском App Store.