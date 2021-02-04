facebook_pixel
    04 февраля 2021, 13:30

    Главу популярной у сторонников Трампа соцсети уволили

    Гора Орлов

    Исполнительный директор социальной сети Parler, которая была популярна у сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, уволен. Кресло Джона Матце поделили между двумя главами исполнительного комитета.

    Об этом говорится в письме Матце сотрудникам Parler, которое оказалось в распоряжении Fox News. Совет директоров уволил его еще 29 января.

    Матце заявил, что за последние несколько месяцев столкнулся с постоянным сопротивлением своему видению продукта.

    «Я работал бесконечно много часов и вел постоянные битвы, чтобы запустить Parler, но на данный момент будущее соцсети больше не в моих руках», — подчеркнул он.

    В разговоре с агентством Reuters Матце подтвердил содержание текста письма. По его словам, сейчас Parler возглавил исполнительный комитет, состоящий из двух человек.

    Социальная сеть Parler была придумана в 2018 году и называла себя «Twitter без цензуры». После результатов выборов президента США 2020 года приложение получило популярность у американских ультраправых активистов и на некоторое время было самым скачиваемым в американском App Store.