16 июня 2023, 12:22
Глава Союза староверов допустил визит папы римского в Москву
Глава Союза староверов Севастьянов: в Ватикане обсуждается визит папы римского в Москву
Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил, что в Ватикане с делегацией Русской православной церкви обсуждают возможность визита папы римского в Москву. Об этом написало РИА «Новости».
«Обсуждается визит папы в Москву. Это поможет предотвратить запрет УПЦ», — заявил он.По его словам, понтифик поддержал участие стран Африки в урегулировании конфликта на Украине. Папа римский также молится за то, чтобы переговоры состоялись и оказались успешными. Он считает, что именно такой путь единственно правильный для завершения украинского кризиса.
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Ранее спецпосланник папы римского Франциска по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи подтверждал, что поездка в Москву не исключена. Тем временем стало известно, что врачи выписали понтифика из больницы в Риме после проведения операции.
Россия
Папа римский
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