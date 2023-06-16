Мир 16 июня 2023, 12:22 Глава Союза староверов допустил визит папы римского в Москву Глава Союза староверов Севастьянов: в Ватикане обсуждается визит папы римского в Москву Unsplash

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Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил, что в Ватикане с делегацией Русской православной церкви обсуждают возможность визита папы римского в Москву. Об этом написало РИА «Новости».

«Обсуждается визит папы в Москву. Это поможет предотвратить запрет УПЦ», — заявил он.

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Ранее спецпосланник папы римского Франциска по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи подтверждал, что поездка в Москву не исключена. Тем временем стало известно, что врачи выписали понтифика из больницы в Риме после проведения операции.