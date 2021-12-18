Глава СНБО оценил вероятность размещения иностранных военных на Украине

Планов по размещению на территории Украины военного контингента каких-либо стран в настоящее время нет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «Апостроф ТВ».

По словам Данилова, в настоящее время на территории Украины находятся представители вооруженных сил США, Великобритании, Польши, Литвы и ряда других стран, которые занимаются обучением украинских военнослужащих.

«Такие военные есть, они постоянно находятся на территории нашей страны, они на наших полигонах учат наших парней и девушек, как защищать нашу страну, и мы им за это благодарны», — признал глава СНБО.

Тем не менее, планов по размещению иностранного военного контингента в стране в настоящее время нет. По мнению Данилова, сами иностранные государства также не уверены в необходимости подобных действий.

«Если речь идёт о большом военном контингенте, то я тут сказать не могу, каждая страна будет определяться самостоятельно. На сегодня информации о том, что они готовы собственной жизнью защищать Украину нет. Более того, я не думаю, что это их обязанность», — сказал секретарь СНБО.

Ранее глава объединенных сил (ОВС) НАТО в Европе, американский генерал Тод Уолтерс предложил расширить присутствие контингента Альянса в Болгарии и Румынии.