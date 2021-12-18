Глава СНБО оценил вероятность размещения иностранных военных на Украине
Глава СНБО Данилов сообщил об отсутствии планов по размещению военных из других стран на Украине
Планов по размещению на территории Украины военного контингента каких-либо стран в настоящее время нет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «Апостроф ТВ».
По словам Данилова, в настоящее время на территории Украины находятся представители вооруженных сил США, Великобритании, Польши, Литвы и ряда других стран, которые занимаются обучением украинских военнослужащих.
«Такие военные есть, они постоянно находятся на территории нашей страны, они на наших полигонах учат наших парней и девушек, как защищать нашу страну, и мы им за это благодарны», — признал глава СНБО.
Тем не менее, планов по размещению иностранного военного контингента в стране в настоящее время нет. По мнению Данилова, сами иностранные государства также не уверены в необходимости подобных действий.
«Если речь идёт о большом военном контингенте, то я тут сказать не могу, каждая страна будет определяться самостоятельно. На сегодня информации о том, что они готовы собственной жизнью защищать Украину нет. Более того, я не думаю, что это их обязанность», — сказал секретарь СНБО.
Ранее глава объединенных сил (ОВС) НАТО в Европе, американский генерал Тод Уолтерс предложил расширить присутствие контингента Альянса в Болгарии и Румынии.