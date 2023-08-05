Мир 05 августа 2023, 09:53 Глава СНБО Украины назвал россиян бесчеловечными азиатами Глава СНБО Украины Данилов назвал россиян азиатами без чувства человечности Википедия

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Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал россиян «азиатами» без чувства человечности. В этой черте, по его словам, ключевое отличие украинцев и граждан России. Своей точкой зрения он поделился в эфире канала NTA.

«Я спокойно отношусь к азиатам, однако они (россияне - прим.ред.) — азиаты. У них совсем другая культура, совсем другое видение», — сказал Данилов.

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По его словам, в этом ключевое отличие украинцев от россиян — наличие человечности. Секретарь СНБО выразил уверенность, что гражданам России не присущи ни уважение друг к другу, ни взаимопомощь.

В марте Данилов пытался делать пророчества о судьбе России и уверял, что распад страны неизбежен и произойдет в ближайшее время, напомнило РИА «Новости».

Комментировал он и контрнаступление ВСУ, заверяя, что все идет по плану. Но известен он только ограниченному кругу лиц. И пока отклонений от намеченных действий нет, убеждал Данилов.