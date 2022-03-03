Глава СК РФ поручил фиксировать личности наемников, прибывающих на Украину
Глава СК РФ Бастрыкин поручил фиксировать личности наемников на Украине
На Украину прибывают наемники из разных стран для поддержки Киевского режима во время специальной военной операции России, сообщила пресс-служба СК РФ. Необходимо фиксировать факты преступлений наемников, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.
Он поручил следователям центрального аппарата ведомства устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на Украину.
«Необходимо фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий с целью привлечения к уголовной ответственности по статье „Наемничество“», — говорится в сообщении СК.
Статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
Спецоперация российских военных по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Среди основных задач, которые поставил президент России Владимир Путин, — защита Донецкой и Луганской народных республик. Министерство обороны заявило, что наносит удары по военной инфраструктуре Украины.