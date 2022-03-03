Глава СК РФ поручил фиксировать личности наемников, прибывающих на Украину

На Украину прибывают наемники из разных стран для поддержки Киевского режима во время специальной военной операции России, сообщила пресс-служба СК РФ. Необходимо фиксировать факты преступлений наемников, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Он поручил следователям центрального аппарата ведомства устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на Украину.

«Необходимо фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий с целью привлечения к уголовной ответственности по статье „Наемничество“», — говорится в сообщении СК.

Статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Спецоперация российских военных по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Среди основных задач, которые поставил президент России Владимир Путин, — защита Донецкой и Луганской народных республик. Министерство обороны заявило, что наносит удары по военной инфраструктуре Украины.