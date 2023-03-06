Мир 06 марта 2023, 08:37 Глава Сирии приедет в Россию в середине марта «Ведомости»: Глав Сирии Асад посетит Москву с официальным визитом в середине марта

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Президент Сирии Башар Асад в середине марта приедет в Россию с официальным визитом. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на неназванный источник в дипломатической сфере.

По его словам, встреча Асада с российским коллегой — главой России Владимиром Путиным — пока не является официально подтвержденной. Однако она может войти в график сирийского лидера.

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Авторы материала со ссылкой на опрос неназванных экспертов заявили, что основной темой визита Асада в РФ станет взаимодействие в гуманитарной сфере. Кроме того, он может затронуть и вопросы в области международных отношений.

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Один из информаторов издания — эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов — предположил, что Асад попросит у РФ дополнительную помощь для ликвидации последствий от серии землетрясений.

Также этот источник авторов материала поделился мнением, что глава Сирии поднимет вопрос о двухсторонних контактах с РФ в области ситуации на Украине. Семенов отметил, что подобные переговоры велись достаточно давно.