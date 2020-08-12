Глава Сирии поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Уточняется, что Асад пожелал лидеру республики дальнейших успехов в руководстве государством, прогресса, а также процветания. Президент Сирии отметил, что переизбрание Лукашенко на новый срок предоставит странам новые возможности для улучшения сотрудничества во всех областях, пишет сайт «Политика сегодня».

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах. Глава РФ направил коллеге телеграмму. Он подчеркнул, что надеется на тесное сотрудничество с Белоруссией в рамках Союзного государства. Помимо прочего, глава России нацелен на углубление военно-политических связей в организации Договора о коллективной безопасности.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По предварительным данным, победу на них одержал Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главным оппонентом является Светлана Тихановская. Она получила поддержку 9,9% граждан страны. Явка составила 84,23%. После закрытия избирательных участков по республике прошел ряд акций протеста.