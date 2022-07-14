Глава Shell предрек Европе тяжелую зиму

Жителям Европы предстоит пережить тяжелую зиму из-за энергетического кризиса. Такое заявление сделал глава нефтяной компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден. Его слова процитировало издание Bloomberg.

«Цены будут расти, и в худшем случае нам придется ввести нормирование потребления газа», — рассказал он.

По данным Bloomberg, в данный момент европейские правительства и промышленность столкнулись с тяжелой ситуацией. Это связано с приостановкой поставок газа по важнейшему газопроводу «Северный поток» из-за ремонтных работ. Сроки возобновления подачи голубого топлива пока неизвестны.

Также авторы материала подчеркнули, что за последний год цены на газ в Европе выросли более чем на 400%, подчеркивает Bloomberg.

Днем ранее стало известно, что представители Германии обсуждают поставки СПГ с Shell для замены российского газа. Об этом сообщил RT. Также ФРГ рассматривает возможность расширения сотрудничества с американским экспортером Venture Global LNG.