Мир 16 ноября 2022, 20:11 Глава счетной палаты Украины решил уволиться после предложения о пересчете военного бюджета Глава счетной палаты Украины Пацкан подал в отставку РИА «Новости»

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Глава счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил об уходе в отставку. Он сообщил об этом в соцсетях.

«Написал заявление об отставке», — написал Пацкан.

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Незадолго до этого был анонсирован пересмотр финансов, связанных с тратами на военные нужды. По его словам, его решение об уходе с должности напрямую связано с этим фактом. Сами военные расходы Пацкан назвал самым антикоррупционным сектором. Именно его решили проверить на нецелевые траты из бюджетных средств.

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«Устраивать политические разборки — низко. Я не буду в этом участвовать», — заявил он.

При этом самого Пацкана уличили в незаконном получении 117,65 тысячи гривен, что примерно равно 3,2 тысячи долларов. Эту сумму ему якобы перечислили в качестве компенсации за жилье из государственного бюджета. Кроме того, в начале месяца завершилось досудебное разбирательство, после которого Пацкана обвинили во взятке в размере 273 доллара.