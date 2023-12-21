Мир 21 декабря 2023, 16:19 Глава СБУ пригрозил ударами «иглой в сердце» по России Глава СБУ Василий Малюк: Украина усилит диверсии против России в 2024 году Keystone Press Agency / Global Look Press

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Служба безопасности Украины планирует в 2024 году усилить разведывательные операции и проводить диверсионные удары в глубине российской территории. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк в интервью американскому изданию Politico.

«Мы не можем раскрывать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Мы готовим сюрпризы», — подчеркнул руководитель украинской спецслужбы.

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Малюк намекнул, что приоритетами для Украины станут Крым, Черное море и новые регионы России. В СБУ намереваются проводить операции на российских военных объектах. По словам Малюка, спецслужба наносит точечные удары «иглой прямо в сердце».

В Федеральной службе безопасности ранее сообщили, что за 2023 год сотрудники ведомства пресекли 14 диверсий и терактов, готовившихся сотрудниками украинских спецслужб на территории Крыма. Российские спецслужбы успешно противостоят диверсантам, отметили в ФСБ.