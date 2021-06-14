Глава «самой большой в мире семьи» умер в Индии

В Индии умер Зиона Чана, которого ранее признали главой самой большой в мире семьи. 74-летний житель северо-восточного штата Мизорам оставил после себя 39 вдов, 94 ребенка и 33 внука.

Об этом сообщило информационное агентство PTI. По его информации, причиной смерти мужчина стала гипертония. Кроме того, он был болен диабетом. Чана возглавлял местную секту, которая практикует многоженство. Она была названа Чана Павл, в честь основателя — деда Зионы, который создал ее еще в 1942 году. Последователи секты живут в деревне Бактаунг в 55 км от города Аиджал. Сейчас в общину входят порядка 400 семей.

Местные СМИ указывают разные данные о количестве жен Чаны — цифра колеблется от 36 до 39 женщин, с которыми он состоял в браке. Журналисты не уверены и в точном количестве его детей — издания называют цифры от 89 до 94 потомков мужчины. При этом все сходятся в том, что Чана был главой самой многочисленной семьи в мире.

Родным погибшего выразил соболезнования министр штата Мизорам Лал Тханхавла.

«С тяжелым сердцем Мизорам попрощался с господином Зиона, который считается главой самой большой семьи в мире <…>. Покойся с миром», — написал он в Twitter.

Благодаря семье Чаны деревня Бактаунг стала популярной туристической достопримечательностью Мизорама. Посмотреть на необычный уклад жизни приезжали путешественники со всего мира.