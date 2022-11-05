Глава Саксонии заявил, что ЕС придется говорить с Россией после завершения СВО | 360°

Мир 05 ноября 2022, 18:16 Глава Саксонии заявил, что ЕС придется говорить с Россией после завершения СВО Премьер Саксонии Кречмер призвал завершить конфликт на Украине за столом переговоров Unsplash

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После завершения спецоперации Евросоюзу придется выстраивать отношения с Россией, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. По его словам, необходимо как можно скорее завершить украинский конфликт путем переговоров, сообщило агентство DPA.

Политик подчеркнул, что чем быстрее закончатся боевые действия, тем лучше. Конфликт при этом завершается не на поле боя, а за столом переговоров, напомнил премьер-министр Саксонии.

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«Нам снова придется разговаривать друг с другом, торговать друг с другом», — высказался Кречмер о том, что будет после окончания спецоперации. Несмотря на это, он поддержал позицию федерального немецкого правительства и согласился с тем, что необходимо и дальше оказывать помощь Украине.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Немецкий лидер призвал страну оказать влияние на Россию и призвал к противостоянию с президентом Владимиром Путиным. Жители ФРГ в Сети выразили недовольство поведением канцлера. Они назвали Шольца «позором Германии» и попросили уйти.