Глава Ryanair назвал неточной расшифровку переговоров самолета с аэропортом в Минске

Глава авиакомпании Ryanair, самолет которого экстренно был посажен в Минске 23 мая, заявил о неточности в расшифровке Минтранса Белоруссии о переговорах пилота с диспетчерами аэропорта.

Майкл О’Лири, исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair, выразил это в письме к министру транспорта Белоруссии Алексею Авраменко, сообщило агентство Reuters.

«У главного пилота не было иного выбора, кроме как развернуть самолет в Минск, что ему посоветовали сделать в диспетчерской службе Минска, сообщив о том, что есть угроза взрывного устройства на борту. Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с Ryanair, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки», — написал О’Лири.

Во вторник, 25 мая, департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал расшифровку переговоров диспетчера в Минске с пилотом Ryanair. Согласно представленным данным, сообщение о заложенном взрывном устройстве на борту диспетчер повторил дважды. Он пояснил, что бомбу могут активировать, когда борт полетит над Вильнюсом. При этом часть диалога была не расшифрована.

Самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске 23 мая. После посадки взрывного устройства на борту не нашли. Пассажиров отправили на повторный досмотр, в ходе которого сотрудники спецслужб задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Власти Белоруссии внесли его в список террористов, а следователи завели несколько уголовных дел после протестов из-за результатов выборов президента.